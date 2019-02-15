يوم أسود على "كوكا كولا" لم تشهد مثله منذ نحو عقد

تراجع سهم شركة "كوكا كولا" خلال تعاملات الخميس، بأكثر من 8% مسجلا أسوأ أداء منذ العام 2008، بعدما قدمت الشركة، المتخصصة في المشروبات الغازية، توقعات قاتمة لأرباحها في 2019.

وأغلق سهم "كوكا كولا" تداولات الأمس على هبوط نسبته 8.44% عند 45.59 دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ" الاقتصادي.

وجاء الهبوط بعدما أصدرت الشركة توقعات باهتة لعام 2019، وأبرزت عقبات قادمة مثل ضغوط أسعار صرف العملات والتوترات الجيوسياسية وضعف ثقة المستهلك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيمس كوينسي: "إننا نتحلى بالحذر في توقعاتنا لعام 2019 نظرا للتخفيضات المتعددة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتجاربنا الخاصة في بعض الأسواق الناشئة والنامية".

وتزامن هبوط سهم "كوكا كولا" مع هبوط المؤشرين الأمريكيين "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز"، خلافا لمؤشر "ناسداك" الذي ارتفع بنحو طفيف.

وأغلق مؤشر "داو جونز" على انخفض نسبته 0.41% عند 25438.99 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.27% إلى 2745.68 نقطة، خلافا لمؤشر "ناسداك" الذي صعد بنسبة 0.09% إلى 7426.96 نقطة.

المصدر: وكالات