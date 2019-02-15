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مطار دبي: تأجيل رحلات بسبب طائرات مسيرة

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مطار دبي: تأجيل رحلات بسبب طائرات مسيرة
Reuters
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نقلت وكالة "رويترز" عن مطار دبي الدولي، أنه تم تأجيل إقلاع رحلات طيران صباح الجمعة بسبب أنشطة مشبوهة لطائرات بدون طيار.

وقال متحدث باسم المطار، إنه "تقرر تأجيل رحلات صباح اليوم للاشتباه في أنشطة طائرات بدون طيار".

وتوقفت الرحلات لنحو نصف ساعة، من الساعة 10:13 بالتوقيت المحلي لدبي (06:13 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 10:45.

وبدأت التقارير المرتبطة بالطائرات المسيرة تؤخذ على محمل الجد، بعد حوادث في بريطانيا، فقد توقفت الرحلات في مطار هيثرو في يناير لمدة ساعة تقريبا بعد رؤية طائرة بدون طيار، فيما تعطلت الرحلات في ديسمبر في مطار جاتويك، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في لندن، للسبب نفسه.

المصدر: "رويترز"

 

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