المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية

أفاد مدير الدين العام والأوراق المالية في البنك المركزي السوري محمد زين الدين، بأن العمل جار على إعداد مشروع قرار لإصدار شهادات إيداع إسلامية.

إقرأ المزيد

وأكد المسؤول خلال ندوة لغرفة تجارة دمشق الأربعاء، أن إصدار الشهادات الجديدة سيتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنه تم الاطلاع على تجارب دول أخرى في هذا المجال.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أصدر المركزي السوري مطلع الشهر الجاري شهادات إيداع تقليدية بقيمة اسمية قدرها 100 مليون ليرة سورية وبفائدة سنوية قدرها 4.5%، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: "الوطن"