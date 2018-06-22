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مونديال روسيا.. سويسرا تفوز على صربيا في الوقت القاتل (2-1)

شاهد سباق للدراجات النارية بتقنية 360

شاهد سباق للدراجات النارية بتقنية 360

أنتج فريق قناة "RT" فيديو بتقنية "360" داخل مضمار في ضواحي موسكو حيث تجري المرحلة الثانية لبطولة روسيا المفتوحة للدراجات النارية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ket7
 
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