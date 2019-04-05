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RUPTLY
بالتقنية 360 درجة.. الأوبرا الصينية في أداء مثير
بالتقنية 360 درجة.. الأوبرا الصينية في أداء مثير
يقيم فريق "RT 360" بعرض فيديو بانورامي يظهر عرض مسرحية The Peony Pavilion الصينية الكلاسيكية بطريقتين معاصرتين مختلفتين في الأوبرا.
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بالتقنية 360 درجة.. الأوبرا الصينية في أداء مثير
يقيم فريق "RT 360" بعرض فيديو بانورامي يظهر عرض مسرحية The Peony Pavilion الصينية الكلاسيكية بطريقتين معاصرتين مختلفتين في الأوبرا.
بتقنية 360 درجة.. هنا يعيش الباندا
قام فريق "آرتي 360" بنشر فيديو بانورامي من مدينة تشيندو الصينية، يظهر كواليس المركز المتخصص في تربية صغار الباندا هناك.
بتقنية 360 درجة.. جولة بين حطام مدينة الموصل وقصة حزينة من هناك
نشرت وكالة رابتلي فيديو بانوراما من مدينة الموصل العراقية يظهر حطام البيوت هناك، ويحكي قصة حزينة عن مواطن من الموصل يدعى محمد توفيت ابنته أثناء عمليات تحرير المدينة.
شاهد سباق للدراجات النارية بتقنية 360
أنتج فريق قناة "RT" فيديو بتقنية "360" داخل مضمار في ضواحي موسكو حيث تجري المرحلة الثانية لبطولة روسيا المفتوحة للدراجات النارية.
كرة القدم في الفضاء.. هذه المرة بتقنية الـ360!
أنتج فريق قناة RT فيديو بتقنية الـ360 يظهر فيه رائدا الفضاء أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيمييف وهما يلعبان كرة القدم على متن المحطة الفضائية الدولية في ظروف فقدان الجاذبية.
بتقنية 360 درجة.. ملاعب مونديال 2018 - ملعب "فولغوغراد أرينا"
يستضيف ملعب "فولغوغراد أرينا" في مدينة روسية تحمل الاسم نفسه 4 مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا ويعرض فريق "آرتي 360" فيديو بانوراميا عن هذا الملعب.
بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا (الجزء الثاني)
إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها وأنتج فريق " 360 RT" فيلما بانوراميا يوثق يوميات الذين يعتنون بالدببة اليتامى التي فقدت أمهاتها. نقدم لكم الجزء الثاني من الفيلم.
بتقنية 360 درجة.. ملاعب مونديال 2018 - ملعب "موردوفيا أرينا"
قام فريق "آرتي 360" بتصوير فيديو بانورامي يظهر ملعب "موردوفيا أرينا" في مدينة سارانسك الروسية الذي يستضيف أربع مباريات ضمن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
بتقنية 360 درجة.. ملاعب مونديال 2018 - ملعب "روستوف أرينا"
يواصل فريق "آرتي 360" تصوير ملاعب مونديال روسيا 2018 ويقدم شريط فيديو بانوراميا من ملعب "روستوف أرينا" في مدينة روستوف على الدون والذي يستضيف خمس مباريات في المونديال.
بتقنية 360 درجة.. ملاعب مونديال 2018 - ملعب "فيشت"
يستضيف ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي الروسية 6 مباريات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا ويعرض فريق "آرتي 360" فيديو بانوراميا عن هذا الملعب.
بتقنية 360 درجة.. ملاعب مونديال 2018 - ملعب سان بطرسبورغ
قام فريق "آرتي 360" بتصوير فيديو بانورامي يظهر ملعب سان بطرسبورغ الذي سيستضيف سبع مباريات ضمن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
بتقنية 360 درجة.. ملاعب مونديال 2018 - ملعب نيجني نوفغورود
يستضيف ملعب نيجني نوفغورود في مدينة روسية تحمل الاسم نفسه 6 مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا ويعرض فريق "آرتي 360" فيديو بانوراميا عن هذا الملعب.
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