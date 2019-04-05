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بالتقنية 360 درجة.. الأوبرا الصينية في أداء مثير

بالتقنية 360 درجة.. الأوبرا الصينية في أداء مثير

يقيم فريق "RT 360" بعرض فيديو بانورامي يظهر عرض مسرحية The Peony Pavilion الصينية الكلاسيكية بطريقتين معاصرتين مختلفتين في الأوبرا.
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