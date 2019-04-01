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بتقنية 360 درجة.. هنا يعيش الباندا

بتقنية 360 درجة.. هنا يعيش الباندا

قام فريق "آرتي 360" بنشر فيديو بانورامي من مدينة تشيندو الصينية، يظهر كواليس المركز المتخصص في تربية صغار الباندا هناك.
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