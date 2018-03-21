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رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الثانية

رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الثانية

تستمر رحلتنا إلى سريلانكا مع الحلقة الثانية من سلسلة أفلام بتقنية الـ"360"، وفي هذه الحلقة سنشارك في رحلة السفاري حيث سنتعرف على فيلة تعتبر رمزا لسريلانكا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0fp
 
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