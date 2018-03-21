ENG
РУС
ESP
DE
FR
RSS
Mobile apps
ИНОТВ
RTД
Ruptly
Satelites
20:18 GMT, 21.03.2018
RT
https://arabic.rt.com/
مباشر
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم
روسيا
الاقتصاد
الرياضة
البرامج
استوديو لندن
استوديو بيروت
قصارى القول
اسأل أكثر
رحلة في الذاكرة
بانوراما
فن الحياة
أفلام وثائقية
منوعات
العلوم والتكنولوجيا
الصحة
الثقافة والفن
الفضاء
العالم الرقمي
عالم السيارات
متفرقات
مجتمع
ميديا
فيديوهات
تقارير مصورة
إنفوجرافيك
جولات مصورة
RT Online
الصحافة
RT 360
رأي
Freevideo
инотв
rtд
RUPTLY
عاجل
القضاء الفرنسي يضع ساركوزي قيد التحقيق بتهم فساد
رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الثانية
رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الثانية
تستمر رحلتنا إلى سريلانكا مع الحلقة الثانية من سلسلة أفلام بتقنية الـ"360"، وفي هذه الحلقة سنشارك في رحلة السفاري حيث سنتعرف على فيلة تعتبر رمزا لسريلانكا.
انسخ الرابط
https://ar.rt.com/k0fp
تل أبيب تعفي السفارة الأمريكية من رسوم البناء
رئيس بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد
الكشف عن عدد المحكومين بقضايا إرهابية في العراق
مصرع 12 مقاتلا كرديا بقصف تركي شمالي العراق
والد ألكسندر ليتفينينكو يكشف اسم قاتل ابنه
شركة صينية تستثمر 1.18 مليار دولار في حقول نفط إماراتية
العراق يرفض عمليات تركيا العسكرية على أراضيه
مركز المصالحة: خروج 315 شخصا من حرستا بينهم 15من "أحرار الشام"
قمة ثلاثية محتملة قد تجمع الكوريتين والولايات المتحدة
facebook
twitter
youtube
googleplus
soundcloud
telegram
vk
instagram
periscope
رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الثانية
تستمر رحلتنا إلى سريلانكا مع الحلقة الثانية من سلسلة أفلام بتقنية الـ"360"، وفي هذه الحلقة سنشارك في رحلة السفاري حيث سنتعرف على فيلة تعتبر رمزا لسريلانكا.
رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الأولى
تدعو قناة "RT" متابعيها إلى رحلة افتراضية إلى سريلانكا مع سلسلة أفلام بتقنية الـ360، وفي الحلقة الأولى سنزور مدينة أنورادابورا العريقة التي كانت عاصمة أول مملكة على الجزيرة.
"مشروع التبت في الصين" الخاص بـRT يستجلي تقاليد وعادات التبت في مقاطعة يونان
توجهت كاميرا آرتي 360 إلى الصين للتعرف على ثقافة وتقاليد وعادات سكان التبت. وفي الجولة الثانية من مشروع "التبت في الصين" نزور مقاطعة يونان ونتعرف على البلد السري "شانغري-لا".
مشروع خاص لـRT: التبت في الصين.. مقاطعة تشينغهاي
أنتج فريق قناة RT فلما وثائقيا بتقنية الـ"360" يتحدث عن حياة التبتيين في الصين بما فيها من التقاليد والثقافة والحياة اليومية، والنشرة الأولى مخصصة لحياة الجالية في مقاطقة تشينغهاي.
رياضة "بادمينتون" على المحطة الفضائية الدولية.. بتقنية "360"!
أنتج فريق قناة "RT" فيديو بتقنية "360" تظهر فيه مباراة "بادمينتون" بين رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية، وذلك في ظروف انعدام الوزن!
بتقنية 360 درجة.. جولة في أحد أشهر السجون الروسية
قام فريق آرتي بتصوير فيلم داخل أحد أشهر السجون الروسية "فلاديميرسكي تسينترال" وذلك بتقنية 360 درجة. نقدم لكم لقطات من الجولة الأولى هناك.
طقوس الروس في عيد الغطاس بتقنية 360
يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في النصف الثاني من يناير كل عام بعيد الغطاس أحد أقدم الأعياد لدى المسيحيين، ويحييه الروس بصقيع بلادهم على طريقتهم الخاصة دون الشذوذ عن طقوسه المرعية.
أجمل فيديوهات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة
"آرتي 360" تقدم لكم أجمل لقطات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة: من الفضاء المفتوح إلى روح الثورة البلشفية الروسية عام 1917!
الفضاء بتقنية الـ360.. تجارب مع الماء في المحطة الفضائية الدولية
ما الذي يحدث بالمواد السائلة في الفضاء؟ هل من الممكن أن تلعب التنس باستخدام الماء في مكان الكرة؟ RT تجيب على هاذين السؤالين وغيرهما في حلقة جديدة من مسلسل "الفضاء 360".
بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!
إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها، وأنتج فريق قناة "RT" فيلما بتقنية الـ "360" يوثق يوميات منقذي الدببة الذين يرعون الدببة الصغيرة التي فقدت أمهاتها.
بماذا يشعر رائد الفضاء في الفضاء المفتوح؟
تقدم "آرتي" فيلما وثائقيا فريدا من نوعه يتحدث فيه أليكسي ليونوف، رائد الفضاء السوفيتي الذي خرج إلى الفضاء المفتوح لأول مرة في التاريخ في العام 1975، عن مغامرته التي غيرت العالم!
بتقنية 360.. احتجاجات في مانيلا على سياسات دوتيرتي
فرقت الشرطة في العاصمة الفلبينية مانيلا تظاهرات مناوئة لسياسات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وأنتجت قناة "RT" فيديو بتقنية "360" تظهر فيه لقطات من حشود المحتجين.
المزيد
facebook
twitter
youtube
googleplus
soundcloud
telegram
vk
instagram
periscope
موسوعة RT
دروس اللغة الروسية
جدول بث القناة
أفلام وثائقية
معلومات عامة حول القناة
الكلمات الدليلية
وظائف شاغرة
فريق RTarabic
اتصل بنا
تطبيقات RT
استطلاعات الرأي
أين يمكنك متابعة أخبار RT
English
Español
Русский
Deutsch
Français
RT Arabic
شروط استخدام الموقع
شروط استخدام الموقع
روسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة