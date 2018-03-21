رحلة إلى سريلانكا بتقنية 360 مع RT - الحلقة الثانية

تستمر رحلتنا إلى سريلانكا مع الحلقة الثانية من سلسلة أفلام بتقنية الـ"360"، وفي هذه الحلقة سنشارك في رحلة السفاري حيث سنتعرف على فيلة تعتبر رمزا لسريلانكا.