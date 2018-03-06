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رياضة "بادمينتون" على المحطة الفضائية الدولية.. بتقنية "360"!

رياضة "بادمينتون" على المحطة الفضائية الدولية.. بتقنية "360"!

أنتج فريق قناة "RT" فيديو بتقنية "360" تظهر فيه مباراة "بادمينتون" بين رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية، وذلك في ظروف انعدام الوزن!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy6p
 
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