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طقوس الروس في عيد الغطاس بتقنية 360
طقوس الروس في عيد الغطاس بتقنية 360
يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في النصف الثاني من يناير كل عام بعيد الغطاس أحد أقدم الأعياد لدى المسيحيين، ويحييه الروس بصقيع بلادهم على طريقتهم الخاصة دون الشذوذ عن طقوسه المرعية.
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https://ar.rt.com/jrso
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طقوس الروس في عيد الغطاس بتقنية 360
يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في النصف الثاني من يناير كل عام بعيد الغطاس أحد أقدم الأعياد لدى المسيحيين، ويحييه الروس بصقيع بلادهم على طريقتهم الخاصة دون الشذوذ عن طقوسه المرعية.
أجمل فيديوهات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة
"آرتي 360" تقدم لكم أجمل لقطات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة: من الفضاء المفتوح إلى روح الثورة البلشفية الروسية عام 1917!
الفضاء بتقنية الـ360.. تجارب مع الماء في المحطة الفضائية الدولية
ما الذي يحدث بالمواد السائلة في الفضاء؟ هل من الممكن أن تلعب التنس باستخدام الماء في مكان الكرة؟ RT تجيب على هاذين السؤالين وغيرهما في حلقة جديدة من مسلسل "الفضاء 360".
بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!
إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها، وأنتج فريق قناة "RT" فيلما بتقنية الـ "360" يوثق يوميات منقذي الدببة الذين يرعون الدببة الصغيرة التي فقدت أمهاتها.
بماذا يشعر رائد الفضاء في الفضاء المفتوح؟
تقدم "آرتي" فيلما وثائقيا فريدا من نوعه يتحدث فيه أليكسي ليونوف، رائد الفضاء السوفيتي الذي خرج إلى الفضاء المفتوح لأول مرة في التاريخ في العام 1975، عن مغامرته التي غيرت العالم!
بتقنية 360.. احتجاجات في مانيلا على سياسات دوتيرتي
فرقت الشرطة في العاصمة الفلبينية مانيلا تظاهرات مناوئة لسياسات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وأنتجت قناة "RT" فيديو بتقنية "360" تظهر فيه لقطات من حشود المحتجين.
في خنادق الحرب العالمية الأولى
مشاركة الامبراطورية الروسية في الحرب العالمية الأولى وينخرط المشاهد مع الجنود في الخنادق خلال الهجمات.
محطة السكك الحديدية فيتبسك عام 2017
أزمة يوليو 1917 في بتروغراد
رسم لأحداث أزمة يوليو 1917 بعد الهزائم في الجبهة حيث شهدت العاصمة موجة من الاضطرابات. وخلال ذلك يتحول المتفرج إلى شاهد على مأساة تجري في أحد أزقة بتروغراد.
مظاهرات مؤيدي استقلال كتالونيا بتقنية الـ360!
شارك حوالي عشرون ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا قرب مبنى برلمان الإقليم في مدينة برشلونة ليل الأمس، وواكبت كاميرا RT المظاهرات من قلب الحشود.
بتقنية 360.. قرابة المليون شخص يتظاهرون في برشلونة
تظاهر المئات من الآلاف في برشلونة تأييدا لوحدة إسبانيا . تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الكتالوني قد يوم الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين أول ، لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.
فيديو بتقنية الـ"360" يوثق جمال البحر الميت
أنتج فريق "RT" فيديو بتقنية الـ"360" المتقدمة يوثق جمال البحر الميت ويجمع معلومات علمية تميز هذا البحر عن جميع البحار الأخرى.
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