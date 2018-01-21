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طقوس الروس في عيد الغطاس بتقنية 360

طقوس الروس في عيد الغطاس بتقنية 360

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في النصف الثاني من يناير كل عام بعيد الغطاس أحد أقدم الأعياد لدى المسيحيين، ويحييه الروس بصقيع بلادهم على طريقتهم الخاصة دون الشذوذ عن طقوسه المرعية.
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