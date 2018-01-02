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أجمل فيديوهات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة

أجمل فيديوهات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة

"آرتي 360" تقدم لكم أجمل لقطات عام 2017 بتقنية الـ360 درجة: من الفضاء المفتوح إلى روح الثورة البلشفية الروسية عام 1917!
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