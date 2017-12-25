 
مباشر

بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!

بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!

إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها، وأنتج فريق قناة "RT" فيلما بتقنية الـ "360" يوثق يوميات منقذي الدببة الذين يرعون الدببة الصغيرة التي فقدت أمهاتها.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo64
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة