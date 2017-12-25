بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!

إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها، وأنتج فريق قناة "RT" فيلما بتقنية الـ "360" يوثق يوميات منقذي الدببة الذين يرعون الدببة الصغيرة التي فقدت أمهاتها.