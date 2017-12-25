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بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!
بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!
إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها، وأنتج فريق قناة "RT" فيلما بتقنية الـ "360" يوثق يوميات منقذي الدببة الذين يرعون الدببة الصغيرة التي فقدت أمهاتها.
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https://ar.rt.com/jo64
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بتقنية 360.. يوميات منقذي الدببة في روسيا!
إنقاذ الدببة في روسيا مهنة فريدة من نوعها، وأنتج فريق قناة "RT" فيلما بتقنية الـ "360" يوثق يوميات منقذي الدببة الذين يرعون الدببة الصغيرة التي فقدت أمهاتها.
بماذا يشعر رائد الفضاء في الفضاء المفتوح؟
تقدم "آرتي" فيلما وثائقيا فريدا من نوعه يتحدث فيه أليكسي ليونوف، رائد الفضاء السوفيتي الذي خرج إلى الفضاء المفتوح لأول مرة في التاريخ في العام 1975، عن مغامرته التي غيرت العالم!
بتقنية 360.. احتجاجات في مانيلا على سياسات دوتيرتي
فرقت الشرطة في العاصمة الفلبينية مانيلا تظاهرات مناوئة لسياسات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وأنتجت قناة "RT" فيديو بتقنية "360" تظهر فيه لقطات من حشود المحتجين.
في خنادق الحرب العالمية الأولى
مشاركة الامبراطورية الروسية في الحرب العالمية الأولى وينخرط المشاهد مع الجنود في الخنادق خلال الهجمات.
محطة السكك الحديدية فيتبسك عام 2017
أزمة يوليو 1917 في بتروغراد
رسم لأحداث أزمة يوليو 1917 بعد الهزائم في الجبهة حيث شهدت العاصمة موجة من الاضطرابات. وخلال ذلك يتحول المتفرج إلى شاهد على مأساة تجري في أحد أزقة بتروغراد.
مظاهرات مؤيدي استقلال كتالونيا بتقنية الـ360!
شارك حوالي عشرون ألف شخص في تظاهرات مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا قرب مبنى برلمان الإقليم في مدينة برشلونة ليل الأمس، وواكبت كاميرا RT المظاهرات من قلب الحشود.
بتقنية 360.. قرابة المليون شخص يتظاهرون في برشلونة
تظاهر المئات من الآلاف في برشلونة تأييدا لوحدة إسبانيا . تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الكتالوني قد يوم الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين أول ، لصالح إعلان الانفصال عن إسبانيا.
فيديو بتقنية الـ"360" يوثق جمال البحر الميت
أنتج فريق "RT" فيديو بتقنية الـ"360" المتقدمة يوثق جمال البحر الميت ويجمع معلومات علمية تميز هذا البحر عن جميع البحار الأخرى.
بتقنية 360 درجة.. معركة في جبال إنغوشيا ضمن بطولة M-1 Challenge 81
يظهر فيديو أنتجه فريق "آرتي" بتقنية 360 درجة، معركة في جبال جمهورية إنغوشيا الروسية، ضمن بطولة المصارعة الحرة M-1 Challenge 81.
Fly Fest – 2017.. رقم قياسي روسي بتقنية 360 درجة
قام ستون شخصا من هواة رياضة "فلاي بورد" في روسيا بتحطيم الرقم القياسي، من حيث عدد المشاركين بممارسة التحليق على فلاي بورد في آن واحد.
للمرة الأولى.. نزهة فضائية بتقنية 360
نشرت قناة "RT" للمرة الأولى مقطع فيديو للكرة الأرضية بتقنية 360 درجة، تم التقاطه وتصويره من قبل رائد فضاء خارج المركبة.
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