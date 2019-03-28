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مراسلنا: إصابة 3 فلسطينيين بقصف لطائرة استطلاع إسرائيلية شمالي قطاع غزة

بوتين: سلام يا عسكر!

بوتين: سلام يا عسكر!

حيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرس الشرف الذي اصطف لاستقباله بالقصر الرئاسي في العاصمة القرغيزية، وتوقف بوتين وسط طابورهم برفقة الرئيس القرغيزي وخاطبهم بلغة بلادهم: سلام يا عسكر.
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