بوتين: سلام يا عسكر!

حيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرس الشرف الذي اصطف لاستقباله بالقصر الرئاسي في العاصمة القرغيزية، وتوقف بوتين وسط طابورهم برفقة الرئيس القرغيزي وخاطبهم بلغة بلادهم: سلام يا عسكر.