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مستشارا ترامب في زيارة لـ5 دول خليجية لعرض الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"

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مستشارا ترامب في زيارة لـ5 دول خليجية لعرض الشق الاقتصادي من
Reuters Lucas Jackson
أرشيف - نيكي هايلي وجاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 20 فبراير 2018
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قال مسؤولان أمريكيان إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات سيسافران إلى 5 دول عربية على الأقل في أواخر فبراير الجاري.

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وأوضح المسؤولان الكبيران بالبيت الأبيض أمس الخميس، أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع الدبلوماسيين في هذه الدول على الشق الاقتصادي من المقترح الأمريكي (صفقة القرن)، الذي طال انتظاره للسلام في الشرق الأوسط، والسعي لنيل دعمهم.

وأضافا أن كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوث البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، يعتزمان زيارة سلطنة عمان والبحرين والسعودية والإمارات وقطر في جولتهما التي ستستغرق أسبوعا.

المصدر: رويترز

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