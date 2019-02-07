غانتس يضيق الخناق على نتنياهو

نشرت الإذاعة العامة الإسرائيلية يوم الأربعاء نتائج استطلاع للرأي أجرته بخصوص الانتخابات العامة.

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واستنادا إلى الاستطلاع، فإنه إذا تم إجراء الانتخابات العامة اليوم، فإن "حزب العمل" سيفوز بستة مقاعد فقط، في حين أن وزير المالية موشيه كحلون سيفوز بأربعة مقاعد فقط.

وأظهرت النتائج أن حزب "الليكود" حافظ على تقدمه بـ 32 مقعدا، يليه بيني غانتس بـ22 مقعدا ويائير لابيد بـ 11 مقعدا.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "غيشر" ، الذي يترأسه عضو الكنيست الإسرائيلي السابق بيت لينو، قد يفشل في الوصول إلى الكنيست.

كما قام المستطلعون بإعداد تحالفات افتراضية للناخبين المحتملين، إذا كان رئيس الأركان السابق غابي أشكينازي سينضم إلى حسين لليسار، فإن نسبة الليكود ستتقلص من 32 إلى 28، في حين أن حزب "يش أتيد" سينزل إلى 7 مقاعد، أما إذا تحالف غانتس ولابيد معا فإن حزبهما الموحد سيحصل على 35 مقعدا ما يعني عمليا تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.

جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل عينة تمثيلية من 718 من اليهود الإسرائيليين والعرب.

المصدر: صحيفة "هآرتس"