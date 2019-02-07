الجيش الإسرائيلي: إيران حاولت خرق نظامنا للإنذار المبكر

اتهم الجيش الإسرائيلي السلطات الإيرانية بمحاولة خرق نظام الإنذار المبكر الخاص بدرء إطلاق الصواريخ على الدولة العبرية.

وفي مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" نُشرت أهم نقاطها اليوم الخميس وسيُنشر نصها الكامل غدا الجمعة، قال الجنرال نعوم شعر، رئيس قسم الأمن الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي، إن طهران حاولت، قبل أكثر من عام، تعطيل نظام الإنذار المبكر في قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن الجيش تمكن من صد الهجوم السيبراني (الإلكتروني)، ولو نجح، لهدد ذلك بـ"عواقب كارثية" بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف الجنرال أن إيران تبذل باستمرار جهودا كبيرة من أجل الإضرار بالبنى التحتية العسكرية والمدنية الحساسة في إسرائيل، قائلا إن تل أبيب أحبطت العام الماضي 130 هجوما سيبرانيا تقف إيران خلفها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام الإنذار المبكر في قيادة الجبهة الداخلية يعد من أكثر الأنظمة حساسية في البنى التحتية العسكرية والمدنية في البلاد، موضحة أن من يسيطر عليه يستطيع إطلاق الإنذارات متى ما يريد وتعطيل النظام في حال شن هجوم صاروخي على الدولة.

وذكرت الصحيفة أن إحباط الهجوم جاء نتيجة لمتابعة الجيش الإسرائيلي لأنشطة جماعة إيرانية بالإنترنت، وهي تعتبر من عشرات الجماعات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني والتي تحظى بميزانية تتجاوز مليار دولار.

كما أكد شعر أن وحدته أحبطت هجوما إلكترونيا مماثلا شنته حركة "حماس" بهدف "خرق جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في يهودا والسامرة".

ويتوقع الجنرال أن تزداد كثافة الهجمات من هذا القبيل العام الجاري، لأن خصوم إسرائيل يصرفون مزيدا من المال على ذلك، ويعتمد الجيش الإسرائيلي أكثر على التكنولوجيات الحديثة، مقرا بأنه لا يوجد نظام إلكتروني محمي 100% من خطر الهجمات السيبرانية الإلكترونية.

المصدر: يسرائيل هيوم