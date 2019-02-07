واشنطن تزج باسم حزب الله وإيران في أزمة فنزويلا

ادعى وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، أن إيران وحزب الله اللبناني، يتمتعان بنفوذ في فنزويلا وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وكشف أن مؤتمر الشرق الأوسط ببولندا سيناقش هذه المسألة.

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وفي تصريحات أدلى بها لقناة فوكس بيزنس يوم أمس الأربعاء، قال بومبيو: "لا يعرف الناس أن لدى حزب الله خلايا نشطة، والإيرانيون لديهم تأثير على شعب فنزويلا، بل وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية".

وأشار بومبيو إلى أنه سيناقش هذه القضية في مؤتمر الشرق الأوسط الذي يعقد، بدعوة من بلاده، الأسبوع المقبل في بولندا.

ويحاول بومبيو بهذه التصريحات إضفاء المزيد على تعقيدات الوضع في فنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية خانقة بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، وتفاقمت هذه الأزمة إثر إقدام رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو على تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في محاولة للانقلاب على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا، وجورجيا وعدة دول في أمريكا اللاتينية.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول شرعية الرئيس مادورو.

المصدر: نوفوستي