"حزب الله" يصدر بيانا بشأن فنزويلا

أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا يعلن فيه موقفه من التطورات في فنزويلا.

واستنكر الحزب في بيانه "بشدة المحاولة الانقلابية على السلطة الشرعية في فنزويلا"، متهما الولايات المتحدة بـ"التدخل السافر لزعزعة الاستقرار" في هذا البلد.

وأكد الحزب وقوفه إلى جانب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته المنتخبة، مشيرا إلى أن "سلسلة الاعترافات الدولية الخاضعة للإرادة الأمريكية" بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد "لا يمكن أن تعطي شرعية للانقلابيين".

وشدد "حزب الله" على أن الهدف الأمريكي من التدخل في شؤون فنزويلا "ليس الدفاع عن الديمقراطية والحرية كما تزعم واشنطن وإنما هو السيطرة على ثروات ومقدرات البلاد ومعاقبة الدول الوطنية على خياراتها السياسية المعادية للهيمنة الأمريكية في العالم".

المصدر: قناة المنار