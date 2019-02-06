 
مباشر

رئيس المجلس الأوروبي: دعاة "بريكست" مكانهم في الجحيم

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي: دعاة
Reuters YVES HERMAN
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfcn

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن من دعوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي خطة لكيفية تنفيذ ذلك يستحقون "مكانا خاصا في الجحيم".

وقال توسك للصحفيين في بروكسل، اليوم الأربعاء: "كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم حتى مخطط أولي لكيفية تنفيذه بأمان".

وردا على تصريح توسك، وصف مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه "غير مفيد" في الوقت الذي تبذل فيه ماي جهدا كبيرا للتوصل إلى أي حل يحظى بالإجماع في لندن. وقال المتحدث باسمها: "أوجه سؤالا لدونالد توسك عما إذا كان استخدام مثل هذه اللغة أمرا مفيدا".

إقرأ المزيد
ماي: سنسعى لحل "عملي" لكسر الجمود في مفاوضات بريكست

وجاء ذلك في أعقاب مباحثات توسك مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حول كيفية إنقاذ الصفقة حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تنسحب بريطانيا بشكل عشوائي.

ومن المقرر أن يلتقي توسك رئيسة الوزراء البريطانية في بروكسل غدا الخميس.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة الانفجار الهائل في محطة للوقود بقطاع غزة