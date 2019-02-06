رئيس المجلس الأوروبي: دعاة "بريكست" مكانهم في الجحيم

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن من دعوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي خطة لكيفية تنفيذ ذلك يستحقون "مكانا خاصا في الجحيم".

وقال توسك للصحفيين في بروكسل، اليوم الأربعاء: "كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم حتى مخطط أولي لكيفية تنفيذه بأمان".

وردا على تصريح توسك، وصف مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه "غير مفيد" في الوقت الذي تبذل فيه ماي جهدا كبيرا للتوصل إلى أي حل يحظى بالإجماع في لندن. وقال المتحدث باسمها: "أوجه سؤالا لدونالد توسك عما إذا كان استخدام مثل هذه اللغة أمرا مفيدا".

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وجاء ذلك في أعقاب مباحثات توسك مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حول كيفية إنقاذ الصفقة حول شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تنسحب بريطانيا بشكل عشوائي.

ومن المقرر أن يلتقي توسك رئيسة الوزراء البريطانية في بروكسل غدا الخميس.

المصدر: رويترز