المعارضة الفنزويلية تفتح صندوقا في أمريكا للاستحواذ على إيرادات النفط

أكد النائب الفنزويلي المعارض كارلوس باباروني، أن المعارضة في فنزويلا ستفتح صندوقا مصرفيا في الولايات المتحدة لتلقي إيرادات مبيعات النفط.

وقال باباروني: "هذه بالفعل خطوة متقدمة جدا، آمل أن يتمكن ممثلنا في الولايات المتحدة من إعلان ذلك الأسبوع القادم".

من جهته، أكد يون جويكوشيا، عضو الفريق السياسي لزعيم المعارضة، أن "خوان غوايدو أجرى اتصالات مع شركاء بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.ايه) النفطية الحكومية، وأبدوا استعدادهم لمواصلة العمل في فنزويلا".

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ويأتي الإعلان كإجراء رئيسي لضمان تمويل جهود المعارضة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي الشرعي للبلاد نيكولاس مادورو.

المصدر: رويترز