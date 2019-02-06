لم يقو الطفل على مغالبة النعاس أو لعلّه لم يعبأ بخطاب سيد البيت الأبيض!

رصدت الكاميرات طفلا داهمه النوم في مبنى الكونغرس أثناء إلقاء الرئيس دونالد ترامب أمس خطابا وصف بأنه الثالث الأطول في التاريخ!

وغرق الطفل جوشوا ترامب أثناء جلوسه في منصة كبار الشخصيات بالقرب من السيدة الأولى ميلانيا ترامب في نوم عميق، فيما كان ترامب مسترسلا في حديث طويل عن حالة الاتحاد تواصل لنحو ساعة و20 دقيقة.

إقرأ المزيد

وقد وصُف هذا الخطاب بأنه أطول خطاب من نوعه منذ خطاب بيل كلينتون عام 2000، وهو الثالث الأطول في كل العصور، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وعلّق الموقع الإخباري والإذاعي "npr" بنبرة ساخرة على هذا الموقف بالقول إن الكونغرس إذا استمر الحال على ما هو عليه من دعوة أطفال مثل جوشوا ترامب، التلميذ في الصف السادس، لحضور مثل هذه النشاطات، قد يرى ضرورة في المستقبل لتوفير أسرة للأطفال في مجلس النواب!

جوشوا، وهو من ولاية ديلاوير، كان ضيفا على السيدة الأولى ميلانيا وزوجها ترامب للاستماع إلى هذا الخطاب في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى غريس إلين البالغة من العمر 10 أعوام.

ولا يمت جوشوا بأي صلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل هو ضحية اللقب المشترك، إذ اشتهر بعد أن اشتكى والداه من تعرضه لمضايقات في المدرسة لم تخل من التخويف بسبب لقبه.

وصرّح بوبي بيرتو والد هذا الطفل في وقت سابق بأن نجله تعرض للمضايقات من زملائه منذ أن تولى الرئيس ترامب منصبه قبل أكثر من عامين.

أما الطفلة غريس، التي تظهر في الصور بين جوشوا وميلانيا، فقد تعافت مؤخرا من مرض السرطان، وتطرق ترامب إليها في خطابه، في معرض حديثه عن التقدم الذي تحرزه إدارته في المجال الطبي.

والجدير بالذكر أن الطفل جوشوا، يحمل لقب عائلة أمه، ميغان ترامب، التي قالت إن تلاميذ المدرسة كانوا يصفونه بـ"الأحمق" بسبب "ترامب".

المصدر: وكالات