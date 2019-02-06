طهران تعلن تبادل السفيرين مع باريس قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخارجية عباس عراقجي، أن إيران وفرنسا ستتبادلا السفيرين في "القريب العاجل".

وقال عراقجي الذي يزور باريس لصحيفة لوفيغارو الفرنسية: "سيجري تبادل السفراء في الأيام القادمة، ومسؤولو البلدين اتفقوا بهذا الخصوص".

ولم يكشف عراقجي عن اسم السفير الجديد في باريس، لكن الصحفي البارز في "لوفيغارو" جورج ملبرونو، ذكر أن إيران اختارت بهرام قاسمي، المتحدث باسم خارجيتها سفيرا لها في فرنسا.

وليس لإيران وفرنسا سفراء منذ أكثر من ستة أشهر، حيث عاد السفير الإيراني من باريس أبو القاسم دلفي منذ الصيف الماضي إلى بلاده

وتريثت باريس في تعيين سفير لها في طهران، بعد اتهامات من السلطات البلجيكية، بأن إيرانيين دبّرا لهجوم بالمتفجرات على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

وشغل فرانسوا سنمو، منصب السفير الفرنسي في إيران منذ 2016، لكنه عين في يونيو الماضي، ممثلا خاصا للرئيس الفرنسي للشأن السوري.

المصدر: وكالات