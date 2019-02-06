الحكومة اليابانية تمنع صحفيا من السفر إلى اليمن

قررت السلطات اليابانية منع صحفي مستقل من التوجه إلى اليمن لإجراء تحقيقات صحفية، وأمرته بتسليم جواز سفره.

وقال الصحفي كوسوكي تسونيوكا (49 عاما) لوسائل إعلام محلية، إن مسؤولي الهجرة قاموا بتوقيفه في مطار هانيدا بطوكيو في 2 فبراير الجاري، بموجب تعليمات قضت بتسليمه جواز سفره.

وأشار إلى أنه كان يعتزم التوجه إلى اليمن عبر قطر والسودان، بغرض إعداد تقارير حول برامج الإغاثة في اليمن، حيث تشهد حربا بين القوات الحكومية والحوثيين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية تارو كونو، أن الحكومة أصدرت أوامرها بعدم سفر "مواطن ياباني في مطار هانيدا"، موضحا أنه "يحق للصحافي تقديم طعن قضائي دون الكشف عن تفاصيل أخرى".

قرار الحكومة اليابانية يأتي وسط جدل في اليابان بشأن مسألة منع الصحافيين من التوجه إلى مناطق تشهد حروبا، بعد أسر مراسل ياباني العام الماضي في سوريا وإطلاق سراحه لاحقا.

جدير بالذكر أن تسونيوكا سبق وحاول زيارة اليمن في يناير الماضي، لكن تم إيقافه في سلطنة عمان وإعادته إلى وطنه.

المصدر: وكالات