أردوغان: أثق في إمكانية حل جميع القضايا مع اليونان سلميا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، عن ثقته في إمكانية حل جميع القضايا الخلافية بين تركيا واليونان عبر الوسائل السلمية.

وقال أردوغان في المؤتمر الذي عقد الثلاثاء، في أنقرة: "أثق في إمكانية حل جميع القضايا العالقة بين تركيا واليونان استنادًا إلى حقوق الطرفين وعبر الوسائل السلمية".

وأضاف: "ناقشنا إطلاق رحلات بحرية لنقل الركاب والسلع بين إزمير وسلانيك، وإنشاء خط حديدي سريع بين اسطنبول وسلانيك، وتطوير معبر إيبسالا - كيبي الحدودي".

وعبر أردوغان عن أمله في "ألا تصبح اليونان ملاذا آمنا لأعضاء تنظيمات إرهابية مثل (غولن)، وحزب (العمال الكردستاني)".

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ووفقا لوكالة الأناضول، فقد جدد الرئيس التركي مطالبة اليونان بتسليم الانقلابيين الأتراك الفارين إليها، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء اليوناني قوله إنه اتفق مع أردوغان بخصوص تعزيز التعاون الثنائي في القضايا الأمنية، مشيرا إلى "تطابق وجهات نظر اليونان (مع تركيا) بخصوص الحد من التوترات في بحر إيجة واتخاذ خطوات لزيادة الثقة.

وأضاف: "لا نريد أن نكون أسرى للمشاكل في منطقتنا ونسعى لإيجاد حلول لها عبر الحوار.. مرتاح جدا من بقاء قناة الاتصال مفتوحة مع الرئيس أردوغان ومن خلال ذلك يمكننا اتخاذ خطوات بناءة أكثر".

المصدر: الأناضول