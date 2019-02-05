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مجلس النواب الفرنسي يقر قانونا يشدد قواعد التظاهر

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مجلس النواب الفرنسي يقر قانونا يشدد قواعد التظاهر
Reuters Christian Hartmann
احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس يوم 5 فبراير 2019
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صادق مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يشدد قواعد التظاهر في البلاد.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، 387 نائبا مقابل 92 نائبا صوت ضده، ومن المتوقع الآن مناقشة القانون في مجلس الشيوخ.

ويحظر القانون على المتظاهرين تغطية وجوههم، ويوسع صلاحيات الشرطة فيما يخص التعامل مع مثيري الشغب المحتملين، ويمنح السلطات المحلية الحق في منع أشخاص معينين من التظاهر.

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احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس يوم 5 فبراير 2019
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وتم تمرير مشروع القانون رغم الانتقادات والتحذيرات من أنه قد يؤدي إلى تقييد الحريات المدنية.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" على الأوضاع الاقتصادية في فرنسا، والتي اندلعت في البلاد منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز

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