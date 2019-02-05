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الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني في سوتشي

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الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني في سوتشي
Sputnik Sergei Guneev
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني (صورة أرشيفية)
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أكد الناطق باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي في الـ14 من فبراير الجاري، على هامش قمة بوتين روحاني أردوغان الثلاثية حول سوريا.

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وقال دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "اللقاء المنفصل مع روحاني كان مقررا مسبقا... وسينعقد على هامش الاجتماع الثلاثي حول سوريا".

وفي وقت سابق ذكر بيسكوف أن القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران ستعقد في سوتشي في 14 فبراير، وأن بوتين سيلتقي في نفس اليوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات

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