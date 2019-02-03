الكرملين: لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران سيعقد في سوتشي في 14 فبراير

أعلن الكرملين عن عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، في 14 فبراير في مدينة سوتشي الروسية، وفقا لوكالة "إنترفاكس".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في معرض رده على سؤال بهذا الصدد: "نعم، هناك خطط لذلك"، مضيفا: "ستعقد أيضا قمة روسية تركية إيرانية في هذا اليوم في سوتشي".

وعقد زعماء الدول الثلاث قمتهم السابقة في العاصمة التركية أنقرة.

المصدر: إنترفاكس