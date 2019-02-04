ترامب يختار مرشحا لمنصب وزير الداخلية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرشح ديفيد برنهاردت لمنصب وزير الداخلية في البلاد.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" أن "ديفيد كان يؤدي واجبه بشكل رائع منذ يوم وصوله، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الموافقة على تعيينه رسميا".

ويؤدي برنهاردت حاليا مهام وزير الداخلية بعد أن استقال ريان زينكيه من هذا المنصب في ديسمبر الماضي على خلفية التحقيقات التي فتحت معه.

ومن الضروري أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين برنهاردت حتى يتمكن من تولي المنصب رسميا.

وتدير وزارة الداخلية الأمريكية نحو 20 بالمئة من أراضي البلاد. ومن المتوقع أن يستمر برنهاردت في حال تعيينه في المضي قدما بخطة إدارة الرئيس ترامب لزيادة إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة من خلال السماح بالحفر في المزيد من الأراضي العامة.

المصدر: رويترز