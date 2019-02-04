 
مباشر

لافروف: تلويح ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا يقوّض القانون الدولي

أخبار العالم

لافروف: تلويح ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا يقوّض القانون الدولي
Sputnik Vitaly Belousov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/leti

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا، أنها تخدم تقويض أسس القانون الدولي.

وأكد لافروف في كلمة ألقاها في الجامعة الروسية في بيشكيك عاصمة قرغيزستان اليوم الاثنين، حرص موسكو على صون القانون الدولي وتأييدها مساعي التسوية السلمية لأزمة فنزويلا.

إقرأ المزيد
ترامب: خيار التدخل عسكريا بفنزويلا قائم
ترامب: خيار التدخل عسكريا بفنزويلا قائم

وقال: "سنواصل الدفاع عن القانون الدولي وتأييد المبادرات التي تتقدم بها بعض دول أمريكا اللاتينية، كالمكسيك والأوروغواي، والتي تستهدف تهيئة الظروف لإطلاق الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوى السياسية الفنزويلية".

ولم يستبعد ترامب في حديث صحفي أدلى به أمس السبت، خيار التدخل العسكري في فنزويلا التي تمر بأزمة سياسية على خلفية إعلان الزعيم المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد وحصوله على دعم عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة، في حين أكدت روسيا والصين وعدد من الدول دعمها لشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا قال الجنرال لصدام ؟ الإجابة في رسالة إلى رغد