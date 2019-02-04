لافروف: تلويح ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا يقوّض القانون الدولي

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا، أنها تخدم تقويض أسس القانون الدولي.

وأكد لافروف في كلمة ألقاها في الجامعة الروسية في بيشكيك عاصمة قرغيزستان اليوم الاثنين، حرص موسكو على صون القانون الدولي وتأييدها مساعي التسوية السلمية لأزمة فنزويلا.

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وقال: "سنواصل الدفاع عن القانون الدولي وتأييد المبادرات التي تتقدم بها بعض دول أمريكا اللاتينية، كالمكسيك والأوروغواي، والتي تستهدف تهيئة الظروف لإطلاق الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوى السياسية الفنزويلية".

ولم يستبعد ترامب في حديث صحفي أدلى به أمس السبت، خيار التدخل العسكري في فنزويلا التي تمر بأزمة سياسية على خلفية إعلان الزعيم المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد وحصوله على دعم عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة، في حين أكدت روسيا والصين وعدد من الدول دعمها لشرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات