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ترامب على لافتات انتخابية في إسرائيل

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ترامب على لافتات انتخابية في إسرائيل
AFP JACK GUEZ
الدعايات الانتخابية في تل أبيب
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انتشرت في العديد من المدن الإسرائيلية صور ضخمة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهما يتصافحان، في إطار الحملة الانتخابية في إسرائيل.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الصور نصبت على جانبي الطريق السريع قرب تل أبيب والقدس، ويظهر فيها نتنياهو وترامب يبتسمان ويتصافحان.

ويترأس نتنياهو الحكومة في إسرائيل منذ نحو 10 سنوات، وتتوقع استطلاعات الرأي تصدر حزبه "الليكود" الانتخابات التشريعية المبكرة في أبريل المقبل.

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وأعلن ترامب في ديسمبر 2017، اعتراف البيت الأبيض بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي رحبت به اسرائيل وأثار غضب الفلسطينيين. واعتبر المجتمع الدولي، ضم القدس الشرقية لإسرائيل "غير شرعي".

المصدر: أ ف ب

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