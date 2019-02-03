مصرع 7 أشخاص في حادث قطار شرقي الهند

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 24 آخرون على الأقل، جراء انحراف قطار عن مساره في ولاية بيهار شرقي الهند فجر اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصادر رسمية، أن القطار المتجه إلى نيودلهي خرج عن السكة عندما حاول سائقه تغيير خط السير على القضبان.

7 killed, 13 injured as 9 coaches of Seemanchal Express derail in Vaishali#Bihar#SeemachalExpress



Picture Credit: ANI



Live Updates: https://t.co/yY1FeuSIXTpic.twitter.com/faKoyhxX0Z — Times of India (@timesofindia) 3 февраля 2019 г.

وقال سميتا فاتس شارما، المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية: "نركز الآن على عمليات الإنقاذ والإغاثة، وهناك طاقم طبي وحافلة طبية متخصصة في موقع الحادث، ووصل إلى هناك أيضا فريق من القوة الوطنية للاستجابة لمثل هذه الحوادث".

وأشار المسؤول إلى أن كافة القطارات السائرة على هذا الخط تحديدا، قد تم تحويلها.

المصدر: وكالات