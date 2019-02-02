واشنطن: النظام الإيراني عاش 40 عاما من الفشل

في الذكرى الأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، نددت واشنطن بما اعتبرته "40 عاما من الفشل" لهذا النظام، الذي قالت إنه لم يستطع "الوفاء بأي من الوعود" التي قطعها للشعب.

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وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على هذه المناسبة في تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "عندما عاد إلى إيران عام 1979، وعد آية الله الخميني بتحقيق الكثير للإيرانيين، من ذلك العدالة والحرية والرخاء. وبعد 40 سنة أخل هذا النظام بكل هذه الوعود ولم ينتج سوى 40 عاما من الفشل".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لقد وعد آية الله الخميني بحرية التعبير وحرية الصحافة. واليوم نجد أن إيران تعاني أجواء هي من الأكثر قمعا على الإعلام"، بـ"سجن عشرات الصحفيين سنويا وتهديد عائلاتهم وحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي".

وأطلقت طهران يوم الجمعة سلسلة من الاحتفالات في الذكرى الأربعين لعودة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني إلى طهران من المنفى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية جدا على إيران.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1980.

In 1979, Ayatollah Khomeini promised material and spiritual prosperity to the Iranian people. 40 years later, #Iran’s corrupt regime has destroyed the country’s economy, desecrated Iran’s noble heritage, and produced only #40YearsofFailure#چهل_سال_شکستpic.twitter.com/shGaWa8DYp — Department of State (@StateDept) 1 février 2019

المصدر: أ ف ب