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أ ف ب: غوايدو يعلن وصول مساعدات إنسانية من كولومبيا والبرازيل

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أ ف ب: غوايدو يعلن وصول مساعدات إنسانية من كولومبيا والبرازيل
Reuters Andres Martinez Casares
زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو
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أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وصول مساعدات إنسانية عبر كولومبيا والبرازيل، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وتشهد فنزويلا أزمات اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لخوان غوايدو.

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وتلقى زعيم المعارضة الفنزويلي دعما سياسيا من الولايات المتحدة وعدد من حلفائها من الدول الغربية، التي أعلنت اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وخرج الآلاف من المواطنين الفنزويليين في مظاهرات انقسمت بين مؤيدة لمادورو، وأخرى داعمة لغوايدو في عدد من المدن الفنزويلية.

المصدر: وكالات

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