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عدد قياسي من المرشحين للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

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عدد قياسي من المرشحين للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا
Sputnik
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سجلت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا عددا قياسيا من المرشحين لرئاسة البلاد في الانتخابات المقررة في الـ31 من مارس المقبل.

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المرشح لرئاسة أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
نجم كوميدي يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة أوكرانيا

وسجلت اللجنة 28 مرشحا لحد الآن ما يعد عددا قياسيا من المرشحين المسجلين لرئاسة أوكرانيا.

ومن بين المرشحين زعيمة حزب"باتكيفشينا" (الوطن) يوليا تيموشينكو، وزعيم "الحزب الراديكالي" أوليغ لياشكو، والفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، الذي تصدر آخر استطلاعات لآراء الناخبين.

ولم يسجل الرئيس الأوكراني الحالي بيترو بوروشينكو ترشحه بعد لدى لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: إنترفاكس

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