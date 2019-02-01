محامي الباكستانية بيبي يرغب في الحصول على جنسية أوروبية

أكد سيف الملوك محامي الباكستانية المسيحية آسيا بيبي، التي برأتها المحكمة من تهمة التجديف أنه يسعى للحصول على جنسية أوروبية.

وقال محاميه فرانسوا زيميريه، إن "سيف الملوك يأمل أن يأخذ الناس في الاعتبار أفعاله البطولية دفاعا عن بيبي نظرا إلى الأوضاع الحالية في باكستان".

وأضاف: "موكلي لا يوّد أن يطلب اللجوء بل الجنسية الأوروبية".

وهدد المحامي سيف الملوك بالقتل منذ تبرئة بيبي، المزارعة الخمسينية من إقليم البنجاب في وسط البلاد، والتي حكم عليها في البداية بالإعدام عام 2010 في باكستان.

وفر المحامي سيف الملوك إلى هولندا في نوفمبر الماضي، اثر اندلاع احتجاجات عنيفة على قرار المحكمة العليا الباكستانية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بيبي.

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لكنه عاد إلى إسلام أباد في نوفمبر الماضي، للدفاع عن بيبي مجددا أمام استئناف أخير لقرار المحكمة العليا وهو الأمر الذي رفض الثلاثاء الماضي، ليصبح حكم البراءة نهائيا.

وبعد الحكم الأخير، بات بإمكان بيبي مغادرة البلاد، حيث تقيم حاليا تحت حماية مشددة وفي مكان سري، بعدما ظلت لسنوات هدفا للمتشددين.

وتفيد شائعات أنها ستطلب اللجوء إلى بلد أوروبي أو الولايات المتحدة، في حين اشارت تقارير صحفية غير مؤكدة إلى أن أولادها غادروا إلى كندا.

المصدر: أ ف ب