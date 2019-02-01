ليتوانيا ترفض طلبا لنتنياهو

أعلنت ليتوانيا، رفضها طلبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنقل رفات حاخام يهودي بارز من القرن 18، من فيلنيوس إلى إسرائيل لإعادة دفنه.

وأفاد مستشار الأمن القومي في فيلنيوس، ارنولداس بيكزرنيس، أن "نتنياهو طرح مسألة نقل رفات الحاخام فيلنا غاوون خلال مباحثات مع نظيره الليتواني ساليوس سكفيرنليس في القدس الثلاثاء الماضي".

وقال: "تلقينا طلبا للنظر في إمكانية نقل رفات الحاخام إلى إسرائيل.. فيلنا غاوون جزء لا يتجزأ من المجتمع اليهودي الليتواني وتاريخ ليتوانيا"، مؤكدا رفض الطلب.

من جهتها، قالت زعيمة الطائفة اليهودية فاينا كوكلينسكي: "نقل رفات الحاخام أمر غير وارد"... "إرث الحاخام والباحث إيليا بن شلومو زلمان، المعروف باسم فيلنا غاوون، شكل جزءا مهما من تاريخ الطائفة اليهودية التي كانت مزدهرة في ليتوانيا".

ورفض سفير إسرائيل لدى فيلنيوس، عامير ميمون، التعليق، لكنه لم ينف بوضوح أن نتنياهو قدم الطلب.

وقضى الحاخام غاوون معظم حياته في فيلنيوس، ثم كان محور الحياة الفكرية العبرية المعروفة باسم "القدس الشمالية"، قبل وفاته عام 1797 عن عمر ناهز 77 عاما، ودفن في مقبرة سنيبسكيس في فيلنيوس، ونقلت رفاته إلى مقبرة جديدة في ضواحي العاصمة إبان خمسينيات القرن العشرين.

المصدر: أ ف ب