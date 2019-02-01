الناتو لا ينوي نشر أسلحة نووية في أوروبا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يعتزم نشر صواريخ نووية تطلق من الأرض في أوروبا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لـ "رويترز"، اليوم الجمعة إن "الناتو ليست لديه أي نية لنشر أسلحة نووية جديدة تطلق من الأرض في أوروبا".

وتابع قائلا: "لا نعتزم القيام بنفس ما تقوم به روسيا. ولكن في الوقت ذاته يجب أن نتأكد من أننا نحافظ على أساليب فعالة وموثوق بها للردع".

وأشار إلى أن الناتو يدرس مختلف الخيارات العسكرية دون أن يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.

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وفي تصريح آخر، أدلى به ستولتنبرغ لإذاعة "أن أر كي" النرويجية، قال إن الناتو سيواصل العمل مع روسيا لدفعها إلى احترام معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مضيفا أن هناك "معلومات استخباراتية" من دول عديدة حول "انتهاك" روسيا لمعاهدة الصواريخ.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى اعتبارا من 2 فبراير الجاري. وستنسحب واشنطن من المعاهدة نهائيا في حال لم تعد روسيا للالتزام بها"، حسب قول واشنطن.

المصدر: رويترز