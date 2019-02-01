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تحطم مقاتلة "ميراج-2000" في الهند ومقتل طاقمها

أخبار العالم

تحطم مقاتلة
Reuters
صورة من موقع تحطم الطائرة
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ذكرت قناة NDTV التلفزيونية، أن طائرة من طراز "ميراج-2000" تابعة لسلاح الجو الهندي قد تحطمت اليوم الجمعة بعد إقلاعها من مطار شركة HAL للصناعات الجوية في مدينة  بنغالور.

وقالت القناة، إن طياريها تمكنا من القفز بالمظلة، لكن أحدهما سقط فوق حطام الطائرة المشتعلة ومات على الفور، فيما نقل الثاني إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك متأثرا بجروحه الخطيرة.

وأشارت القناة، إلى أن الطائرة كان يجب أن تنفذ تحليقات اختبارية بعد عملية تحدثيها في الشركة المذكورة.

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 "ميراج-2000"، مقاتلة فرنسية نفاثة متعددة المهام من الجيل الثالث ومن إنتاج شركة Dassault Aviation.

المصدر: إنترفاكس

 

 

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