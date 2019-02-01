بعد طردها مقاتلة الناتو.. ماذا كانت ستفعل "سو-27" إذا اضطرت للاشتباك الجوي؟ (صور)

أثار فيديو طرد مقاتلة "سو-27" روسية مقاتلة "إف-15" تابعة للناتو، اهتمام الكثير من المتابعين مما دفعهم للبحث والتساؤل حول إمكانية المقاتلة الروسية المذكورة.

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"سو-27" من مقاتلات الجيل الرابع، وهي نسخة مطورة عن أجيال سابقة أبصر أولها النور سنة 1971 في مكتب "سوخوي" للتصاميم.

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تستطيع خوض المعركة الجوية على المدى المتوسط باستخدام الصواريخ الموجهة، ومخصصة لحماية القوات وأهداف البنية الصناعية من الهجوم الجوي، ومواجهة وسائل الاستطلاع المعادية، ومرافقة الطائرات بعيدة المدى وطائرات الاستطلاع الصديقة وحمايتها من المقاتلات المعادية، وقادرة على الاستطلاع الجوي، وضرب الأهداف الأرضية.

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تتراوح سرعة المقاتلة القصوى بين 2500 و2700 كم في الساعة على ارتفاع يزيد عن 11 كم.

وتتراوح سرعتها القصوى بين 1400 و1500 كم في الساعة على الارتفاعات المنخفض، فيما وزنها عند الإقلاع 33000 كغ، ومدى الطيران الأقصى 3900 كم، وزن القنابل المحمولة 7000 كغ.

وتتنوع أسلحتها بين صواريخ موجهة بعيدة وقصيرة المدى، وصواريخ غير موجهة ومدفع من عيار 30 مم وقنابل، ويقودها طيار واحد.

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ولأنها طائرة اعتراضية وهجومية في آن واحد، توجهت "سو-27" نحو مقاتلة الناتو لإبعادها عن طائرة روسية ثقيلة، وكانت ستتعامل مع طائرة الناتو بكل قوتها إن لم تذعن لطلب إخلاء أجواء المجموعة الجوية الروسية، وأقدمت على الاشتباك معها.

المصدر: RT