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ترامب يعلن أن تحقيق مولر لا يشمله شخصيا

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ترامب يعلن أن تحقيق مولر لا يشمله شخصيا
Sputnik
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أكد رود روزنشتاين نائب المدعي العام الأمريكي لمحامي دونالد ترامب، أن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي بانتخابات ترامب، لا يشمل الرئيس الأمريكي شخصيا.

ويجري روبرت مولر تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها ترامب على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. 

وقال الرئيس ترامب في حديث لصحيفة New York Times: "لقد أكد مولر للمحامين، أني لست مشمولا بالتحقيق".

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وأشار ترامب إلى أنه لم ينزعج لأن مرشحه لمنصب المدعي العام الأمريكي ويليام بار وعد بإتاحة الفرصة لروبرت مولر لإتمام التحقيق بالكامل، وقال: "سمعت بهذا التصريح، وكان مقبولا تماما بالنسبة لي".

المصدر: إنترفاكس

 

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