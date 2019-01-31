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الجيش الإسرائيلي يقبل انتساب أول طيار درزي

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الجيش الإسرائيلي يقبل انتساب أول طيار درزي
Reuters
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق الجنرال بيني غانتز - أرشيف
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ذكر موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" الإخباري، أن أول طيار من أبناء الطائفة الدرزية سينضم إلى صفوف الجيش الإسرائيلي بعد أربعة أشهر.

وأورد الموقع أن هذا المتدرب الذي رمز لاسمه بالحرف "ج"، اختار "الانضمام إلى دورة الهليكوبتر في سلاح الجو نظرا للتحديات التي يواجهها الطيار في هذا النوع من الخدمة العسكرية".

ولفت المصدر إلى أن "ج" سيكون أول طيار درزي من المتوقع أن ينضم إلى الجيش الإسرائيلي، في حين أن ثلاثة دروز آخرين قد أنهوا دورة مماثلة بنجاح وهم يعملون الآن ملاحين في سلاح الجو الإسرائيلي.

المصدر: إسرائيل تتكلم بالعربية

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