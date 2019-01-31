إيران تكشف عن طائرة نفاثة جديدة بلا طيار

كشف الجيش الإيراني صباح اليوم الخميس، عن أول طائرة إيرانية مسيرة نفاثة، وعريضة الهيكل.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الطائرة هي نموذج مطور عن طائرة T-33 التدريبية النفاثة، التي تم عرضها في المعرض الجوي للقوات المسلحة الإيرانية في مهرآباد بطهران.

ولفتت الوكالة إلى أنه يوجد في هذه الطائرة كاميرتان، واحدة لرؤية مكان بديل الطيار وأخرى مركبة في أسفل الهيكل لرؤية الهبوط والإقلاع.

📸 در نمایشگاه هوایی نیروهای مسلح در پایگاه هوایی شهید لشگری مهرآباد از نخستین پهپاد جت پهن پیکر نیروهای مسلح رونمایی شد. pic.twitter.com/qjJ5TiIvLA — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) ٣١ يناير ٢٠١٩

كما تحتوي الطائرة الجديدة على مستقبل "جي.بي‌.إس" الأمريكي، و"غلوناس" الروسي ومرسل معلومات ومستقبلات يمكنها تسجيل المعلومات، وتعمل بمحرك "J85".

المصدر: "تسنيم"