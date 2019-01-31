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كيري: الولايات المتحدة لن تتحمل ولاية ثانية لترامب

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كيري: الولايات المتحدة لن تتحمل ولاية ثانية لترامب
Reuters
وزير الخارجية الامريكي الاسبق جون كيري
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، أن بلاده لن تنجو إلا إذا فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2020.

وقال كيري في رسائل طلب فيها تبرعات مالية لدعم الحزب الديمقراطي، إن البلاد قد لا تتحمل فوز دونالد ترامب مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في رسالة لكيري نشرها الصحفي شون هينيتي من قناة فوكس نيوز: "يتجاهل ترامب الدبلوماسية بالكامل، ويسيء لبلادنا على الساحة الدولية ويقوض أسس ديمقراطيتنا".

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وأضاف كيري: "الطريقة الوحيدة التي ستسمح لنا بتجاوز هذه الفوضى، هي الفوز في الانتخابات في كل البلاد هذا العام، وفوز مرشح ديمقراطي في انتخابات  2020 الرئاسية".

المصدر: تاس

 

 

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