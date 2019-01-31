نيكي هايلي تعرض خدماتها مقابل 200 ألف $ وطائرة خاصة!

نقلت قناة تلفزيون "CNBC" عن سبعة مصادر متطابقة أن الممثلة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي ستعرض خدماتها مقابل 200 ألف$ بعد رحيلها عن منصبها الشهر الجاري.

وأوضحت القناة التلفزيونية الأمريكية استنادا إلى مصادرها، أن هايلي ستتحدث أمام جمهور من الخواص عن مطالبتها بمكافآت قدرها 200 ألف دولار، وطائرة خاصة بكبار الشخصيات لتنقلاتها أثناء عملها مع المتعاقدين معها.

إقرأ المزيد

ووفق هذه المصادر، تسري الشروط المذكورة على العروض المقدمة إلى الدبلوماسية الأمريكية السابقة في الولايات المتحدة، وإذا ما دعيت إلى دول أخرى، فمكافأة مشاركتها وتكاليف تنقلاتها سترتفع أكثر.

ولفتت القناة التلفزيونية الأمريكية إلى أن هايلي أشارت قبل استقالتها من منصب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، أنها تنوي التوجه إلى القطاع الخاص من دون أن تكشف تفاصيل أوفى.

ورصدت القناة أن قيمة المكافأة التي تشترطها هايلي تماثل ما يتقاضاه كبار السياسيين والمسؤولين الأمريكيين السابقين مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

يذكر أن نيكي هايلي شغلت في السابق منصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية، وتولت منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة في يناير 2017، في حين أعلنت استقالتها من هذا المنصب في 9 أكتوبر 2 الماضي دون أن تكشف عن أسبابها.

وغادرت منصبها في الأمم المتحدة رسميا في 7 يناير، فيما كان الرئيس دونالد ترامب أعلن في 7 ديسمبر 2018 أنه ينوي ترشيح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت لتكون بديلا عن هايلي في منصب المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة.

المصدر: تاس