بالفيديو.. احتجاجات لليهود "الفلاشا"من أصل إثيوبي بوسط تل أبيب

شهدت تل أبيب مظاهرات احتجاج لليهود من أصل إثيوبي في أعقاب مقتل شاب من أبناء الطائفة على يد رجال الشرطة، والذين يتهمون الأخيرة بمعاملتهم بـ"القسوة المفرطة" .

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الآلاف شاركوا في المسيرة الاحتجاجية في تل أبيب اليوم الأربعاء. ورفعوا لافتات مرددين شعارات ضد "العنف الشرطي".

وتسببت الاحتجاجت بازدحام الطرقات بمحيط تل أبيب، حيث أغلقت الشرطة العديد منها بسبب المظاهرة.

وجدير بالذكر أن الشاب الإثيوبي يهودا يبادغا (24 عاما) قتل بإطلاق النار على يد رجال شرطة في مدينة بات يام قبل عشرة أيام.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي





