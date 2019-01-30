مادورو: سنشكل قوات دفاع وطني من مليوني رجل.. والجيش يظهر الإخلاص والولاء

كشف رئيس فنزويلا الشرعي، نيكولاس مادورو، أن حكومته ستشكل 50 ألف وحدة من الميليشيا الوطنية. وقال "إننا نسعى جاهدين للوصول إلى مليوني رجل من رجال الميليشيا بحلول 13 أبريل المقبل".

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وأعلن مادورو الذي يتعرض إلى هجوم شرس من معارضيه في الداخل بدعم من الولايات المتحدة والغرب، متحدثا أمام وحدات للجيش تجري مناورات عسكرية، أعلن عن السعي "لتشكيل أكثر من 50 ألف وحدة من الميليشيات الوطنية في مناطق وقرى ومدن البلاد، قوامها نحو مليوني رجل".

وقال الرئيس: "هيا، الميليشيات الوطنية البوليفارية! دعونا ننظم سلطة الشعب، حتى يكون دعما عظيما، إضافة كبيرة إلى الاستراتيجية الناجحة لقواتنا المسلحة".

وأكد الرئيس الفنزويلي المنتخب، في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، أن جيش فنزويلا يظهر الإخلاص للسلطة الشرعية والقانونية.

وأوضح الرئيس الفنزويلي: "أقوم بواجباتي كقائد أعلى، بموجب الدستور، للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي هذه القوات درسا في الأخلاق والولاء والانضباط. سنفوز بنصر كبير وسنبسط الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا".

واتهم مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار إيعاز لحكومة ومافيا كولومبيا لاغتياله، مشيرا إلى أنه في حال اغتياله فإن المسؤولية تقع على عاتق هذين البلدين.

وقال مادورو لـ"نوفوستي": "دون شك دونالد ترامب أصدر إيعازا باغتيالي، وكلّف حكومة كولومبيا والمافيا هناك بقتلي، وفي حال حصل ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا… سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي".

المصدر: نوفوستي