مادورو يحضر مناورات للجيش في قاعدة جوية

حضر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المناورات العسكرية في قاعدة "إل ليبرتادور" الجوية بولاية أراغوا غربي العاصمة كراكاس.

وتابع مادورو انطلاق تدريبات الواء 42 للإنزال الجوي في القاعدة المذكورة برفقة جنرالات من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ونشر مادورو مقاطع فيديو لمراسم إطلاق التدريبات، التي يشارك فيها نحو 2000 عسكري، في حسابه الرسمي على موقع "تويتر". وكتب أنهم "عازمون وأوفياء ومستعدون دائما للدفاع عن الوطن".

Inicio de los Ejercicios Militares con los hombres y mujeres acantonados en la Base Aérea El Libertador, en Maracay estado Aragua. Nuestra @AviacionFANB y la 42 Brigada de Infantería Paracaidista del @EjercitoFANB, firmes y leales, siempre listos para la defensa de la Patria. pic.twitter.com/FDcYNEYvV3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 29, 2019

وكان مادورو قد أعلن في وقت سابق أنه ستجري في البلاد في الفترة من 10 إلى 15 فبراير المقبل مناورات عسكرية، وصفها بـ "الأكثر أهمية في تاريخ البلاد".

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ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتنصيب رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش أكد ولاءه للرئيس مادورو رغم دعوات المعارضة للعسكريين إلى تأييدهم.

المصدر: RT، تاس