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مادورو يحضر مناورات للجيش في قاعدة جوية

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مادورو يحضر مناورات للجيش في قاعدة جوية
Reuters HANDOUT
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حضر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المناورات العسكرية في قاعدة "إل ليبرتادور" الجوية بولاية أراغوا غربي العاصمة كراكاس.

وتابع مادورو انطلاق تدريبات الواء 42 للإنزال الجوي في القاعدة المذكورة برفقة جنرالات من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ونشر مادورو مقاطع فيديو لمراسم إطلاق التدريبات، التي يشارك فيها نحو 2000 عسكري، في حسابه الرسمي على موقع "تويتر". وكتب أنهم "عازمون وأوفياء ومستعدون دائما للدفاع عن الوطن".

وكان مادورو قد أعلن في وقت سابق أنه ستجري في البلاد في الفترة من 10 إلى 15 فبراير المقبل مناورات عسكرية، وصفها بـ "الأكثر أهمية في تاريخ البلاد".

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ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة وتنصيب رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش أكد ولاءه للرئيس مادورو رغم دعوات المعارضة للعسكريين إلى تأييدهم.

المصدر: RT، تاس

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