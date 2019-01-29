بأي أسلحة ستتصدى فنزويلا للتدخل الأمريكي المحتمل

أعلن جنرالات الجيش الفنزويلي ولاءهم الكامل لرئيس البلاد نيكولاس مادورو، واستعدادهم للدفاع عن البلاد، والتحضير لمناورات عسكرية ضخمة في أواسط فبراير، كتأكيد لذلك.

إقرأ المزيد

ووفقا لتقرير وضعه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) تحت عنوان " The Military Balance 2018"، يبلغ تعداد القوات المسلحة الفنزويلية، 123 ألف شخص، بالإضافة إلى 220 ألف شخص في الميليشيا الوطنية. وتبلغ ميزانية الدفاع، 2.6-3 مليارات دولار في العام.

وتعتبر فنزويلا من أكبر مستوردي الأسلحة الروسية في النصف الغربي من العالم. في عام 2006 ، استلمت فنزويلا حوالي 100 ألف بندقية آلية روسية من طراز كلاشينكوف AK-103 . وتقريبا جميع معدات القوات البرية الفنزويلية من إنتاج روسيا. فعلى سبيل المثال، هناك 92 دبابة من طراز T-72B1V وحوالي 80 دبابة فرنسية من طراز AMX-30.

ويملك الجيش الفنزويلي كذلك 123 عربة نقل جنود قتالية من طراز BMP-3M الروسية المعززة الدروع، وكذلك 114 مدرعة من طراز BTR-80A ، بالإضافة إلى عشرات العربات المدرعة الصينية والفرنسية القديمة.

ويملك الجيش الفنزويلي أيضا 10 مروحيات قتالية ضاربة من طراز "مي35 م2" و16 مروحية متعددة الوظائف "مي-17" و3 مروحيات نقل ثقيلة من طراز "مي-26"، وكذلك 40 مروحية أمريكية من طراز "بيل" و"وسيكورسكي". ولدى فنزويلا مدافع ميدانية روسية من عيار 155 ملم وراجمات صواريخ من طراز "غراد"، وكذلك من طراز "سميرتش" وغيرها.

ويملك سلاح الجو، 23 مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز "سوخوي-30-م ك 2ف" وكذلك 19 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16"، وهناك "خليط" من طائرات النقل العسكري الأمريكية والصينية والألمانية والبريطانية – 40 طائرة بشكل إجمالي.

ولدى القوات البحرية ثلاث فرقاطات لوبو من إنتاج إيطاليا، وغواصتان ألمانيتان، وعدة سفن مدفعية.

يتكون الدفاع الجوي من خمسة ألوية، تضم منظومات دفاع جوي صاروخية من طراز "إس-300" تستطيع التصدي لكافة الأهداف الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. وتضم قوات الدفاع الجوي، كذلك بطاريات من طراز "بوك-م 2 أي" ومنظومات صاروخية من طراز "إس-125" المعدلة والمحدثة.

المصدر: نوفوستي