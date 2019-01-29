تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال

كشف تقرير برلماني ألماني عن حالة القوات المسلحة للبلاد أن أكثر من نصف المقاتلات من نوعي "يوروفايتر" و"تورنادو" للقوات الجوية وجميع الغواصات الـ 6 لم تكن جاهزة للقتال في عام 2018.

وقال المفوض البرلماني هانس بيتر بارتلس، الذي أعد التقرير إن "هناك حاجة ماسة للعمل فورا. ومن الأهمية الحيوية أن يتم الإسراع بالتوريدات"، مشيرا إلى أن العسكريين يحتاجون إلى معدات جديدة لأداء مهامهم.

وأشار كذلك إلى شحة المناظير الليلية، حيث يشتري الجيش 4 آلاف منظارا سنويا فقط، بينما يحتاج إلى ما مجموعه 48 ألفا ، وسيستغرق شراء هذا العدد الضروري وقتا طويلا للغاية.

كما يحتاج الجيش الألماني إلى الكوادر، حيث لا تزال هناك 21.5 ألف وظيفة شاغرة، وانخفض عدد المنضمين إلى صفوف الجيش إلى حد قياسي.

وتعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين باتخاذ خطوات لإعادة تزويد الجيش بالمعدات، مضيفة أن "هذه معركة على جبهات كثيرة، وذلك يتطلب صبرا".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الألماني الجنرال إيبرهارد تسورن في تصريح صحفي، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة بدلا من البرامج القديمة التي استغرق تنفيذها 15 سنة.

وتتعرض ألمانيا كذلك لضغوط من قبل الولايات المتحدة، حيث يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كافة الحلفاء في الناتو بزيادة النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أكبر قوة في الناتو بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز