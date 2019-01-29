مدير الاستخبارات الأمريكية: تركيا تتحدانا في المنطقة

اعتبر مدير الاستخبارات القومية الأمريكية، دان كوتس، أن السلطات التركية تسعى إلى تحدي الولايات المتحدة في المنطقة، مشددا على أن العلاقات بين البلدين تزداد صعوبة.

وقال كوتس، في كلمته اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في لجنة الاستخبارات لمجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي: "تمر تركيا، وفق تقديراتنا، بتحول في هويتها السياسية والقومية، الأمر الذي سيعقد إدارة العلاقات بين واشنطن وأنقرة خلال السنوات الـ5 المقبلة".

وأوضح كوتس: "الطموحات الإقليمية لتركيا وعدم ثقتها بالولايات المتحدة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى تسلط زعمائها تزيد من صعوبة العلاقات الثنائية وتعزز استعداد أنقرة لتحدي أهداف سياسات واشنطن في المنطقة".

وتشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، الدولتان الحليفتان في إطار الناتو، توترا ملحوظا في السنوات الأخيرة خاصة بسبب دعم واشنطن لتنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتحاربه على مدار أكثر من 3 عقود.

وتجري تصريحات كوتس، الذي ينسق أعمال 16 مصلحة ووكالة استخباراتية في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد المسلحين الأكراد، الذين تعاونت معهم واشنطن في الحرب ضد "داعش".

المصدر: وكالات