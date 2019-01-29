بولتون: كل من يحاول تهديد غوايدو سيواجه تداعيات وخيمة

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بأن كل من يحاول تهديد المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن رئيسا لفنزويلا، سيواجه تداعيات وخيمة.

وقال بولتون، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إننا ندين التهديدات غير الشرعية التي وجهها المدعي العام الفنزويلي السابق إلى الرئيس خوان غوايدو".

وتابع بولتون مشددا: "اسمحوا لي بالتكرار – كل من يحاول تقويض الديمقراطية وإضرار غوايدو سيواجه تداعيات وخيمة".

We denounce the illegitimate former Venezuelan Attorney General's threats against President Juan Guaido. Let me reiterate - there will be serious consequences for those who attempt to subvert democracy and harm Guaido. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 29 января 2019 г.

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وتمر فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول مواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتمثل الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمعارضة الفنزويلية بقيادة غوايدو، الذي أقالته مؤخرا المحكمة العليا في البلاد من رئاسة الجمعية الوطنية ليعلن نفسه يوم 23 يناير رئيسا انتقاليا لفنزويلا متعهدا بإجراء انتخابات رئاسية "ديمقراطية" بعد أن فاز مادورو في السباق الرئاسي الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أنه طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، ومنعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

المصدر: RT